Производители сидра просят установить минимальную цену на напиток

В России национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники алкогольного рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену на этот напиток - 100 руб. за литр.

Об этом следует из обращения к главе государства Владимиру Путину. Подписи под письмом поставили 40 компаний, среди которых "Брюмен", "Крафтье", "Яблочный спас" и другие.

Пивоваренные компании эту инициативу раскритиковали, сообщают "Ведомости".

Напомним, 106 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, среди них пятеро детей. Умерли 36 человек, в том числе ребенок.