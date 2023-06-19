СМИ: на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного

В ближайшее время Министерство труда России опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году.

Как заявил глава ведомства Антон Котяков, к 1 Мая, которое в предстоящем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай граждане будут отдыхать четыре дня подряд.

При этом новогодние каникулы будут полноценными с выходом на работу 8 января. Как отметил министр, Минтруд постарался сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

По словам экспертов, сложившийся формат праздников с длинными каникулами зимой оптимален и менять его не стоит, сообщают "Известия".