19 Июня 2023
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Фото: vk.com/kprf72

СМИ: на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного

В ближайшее время Министерство труда России опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году.

Как заявил глава ведомства Антон Котяков, к 1 Мая, которое в предстоящем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай граждане будут отдыхать четыре дня подряд.

При этом новогодние каникулы будут полноценными с выходом на работу 8 января. Как отметил министр, Минтруд постарался сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

По словам экспертов, сложившийся формат праздников с длинными каникулами зимой оптимален и менять его не стоит, сообщают "Известия".

Теги: первое мая, праздники, Новый год, Минтруд


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