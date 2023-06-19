19 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: carsbuysell.ru

Членство России в "Зеленой карте" хотят приостановить

Российские "Зеленые карты", которые являются международным аналогом ОСАГО, могут полностью прекратить действовать за границей в конце месяца.

30 июня состоится собрание бюро "Зеленая карта", на котором большинство стран намерены проголосовать за приостановление членства РФ, заявили участники страхового рынка.

Это связано с введением антироссийских ограничительных мер и сложностями в международных расчетах.

Если решение будет принято, россиянам придется покупать местные полисы ОСАГО при въезде в любую другую страну, в том числе – дружественную. Как заявили эксперты, за счет этого путешествовать на машине за границу станет дороже. Исключением станет Белоруссия, с которой у Москвы подписано отдельное соглашение, сообщают "Известия".

Теги: зеленая карта, ОСАГО, автомобилисты


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