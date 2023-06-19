ООН: Москва не предоставила доступ к районам, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Россия отказала ООН в предоставлении доступа к районам, которые пострадали при разрушении Каховской ГЭС.

Об этом сообщила гуманитарный координатор организации на Украине Дениз Браун. Она призвала Москву действовать "согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом". "Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. <...> Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются",— отметила Браун, сообщает "Коммерсант".

В РФ ранее заявляли о готовности предоставить доступ к пострадавшим районам, но через российскую территорию.

Напомним, число погибших из-за разрушения плотины Каховской ГЭС возросло до 35.