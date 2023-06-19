СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко

Белорусские боевики намерены участвовать в вооруженной попытке восстания против главы Белоруссии Александра Лукашенко.

В настоящее время они проходят боевую подготовку в Польше, сообщает The Sunday Times. Речь идет о нескольких сотнях граждан, которых специально обучают в центрах подготовки в Познани. Боевики состоят из бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших страну после президентских выборов 2020 года.

"Мы попробовали идти мирным путем. [Но] государство никогда не обретает свою свободу без крови", - заявил один из боевиков с позывным Дедушка.

Как напоминает издание, ранее организация BYPOL, которая была создана экс-сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны, взяла на себя ответственность за диверсию против самолета А-50 ВКС РФ, размещенного на белорусском аэродроме Мачулищи.

Лукашенко ранее заявил, что в Польше, Литве и на Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в Белоруссии.