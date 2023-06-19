19 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

Офис Зеленского: минские соглашения помешали Киеву договориться с Москвой

Минские соглашения препятствовали тому, чтобы Украина смогла договориться с Москвой.

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, "попытки заключить сделку с Россией до войны были сведены на нет соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, которое передало Москве контроль над некоторыми частями Украины".

Ермак признал, что РФ вплоть до февраля 2022 года пыталась добиться своих целей путем переговоров с Киевом, сообщает The Wall Street Journal.

Москве и Минску нужно было решить украинский вопрос еще в 2014–2015 годах, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Теги: Украина, Минские соглашения


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