В Карачаево-Черкесии пропала группа московских туристов

Четыре туриста из Москвы пропали в горах в Карачаево-Черкесии.

Как сообщает региональное управление МЧС, группу ищут спасатели. О пропаже сообщил отец одной из туристок 18 июня. По его словам, группа, в которую входит его дочь, перестала выходить на связь.

Туристы вышли на маршрут из поселка Архыз 12 июня. Поход должен был закончиться 21 июня прибытием в село Нижний Архыз.

Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, туристы не обнаружены. Поисковые работы будут продолжены с рассветом.

Региональное управление следственного комитета начало проверку по факту пропажи туристов, сообщает РБК.

Любителей экстремального отдыха просят более ответственно подходить к своей безопасности и перед турпоходами обязательно регистрироваться. Так спасатели смогут быстрее найти потерявшихся и вовремя оказать помощь.