19 Июня 2023
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

МИД Израиля оставил без комментариев слова Путина о еврейских корнях Зеленского

Министерство иностранных дел Израиля воздержится от оценки слов российского лидера Владимира Путина о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Лиора Хайят, информации о планах комментировать эту ситуацию нет. При этом он не исключил "некой реакции" министерства по этому вопросу в будущем, сообщает РИА "Новости".

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев ожидает от израильского правительства публичного осуждения слов Путина о Зеленском. Как отметил дипломат, отсутствие реакции может привести к отсрочке или отмене визита жены украинского президента в Израиль.

Ранее Путин заявил, что Зеленский - позор еврейского народа.

Теги: Израиль, Путин, Зеленский


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