19 Июня 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости / Павел Бедняков

Креативные индустрии и инвестиции: делегация Югры приняла участие в ПМЭФ

Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Экономический форум - это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. О самых ярких событиях форума - в материале Накануне.RU.

В первый день форума состоялось Открытие Международного фестиваля народов Севера "Душа России" на площадке киностудии "Ленфильм". Участники - жители 15 регионов страны представили свои проекты в сфере креативных индустрий.

Югру презентовали Музей Природы и Человека, КТЦ "Югра-Классик", Центр искусств для одаренных детей Севера, Государственная библиотека Югры, Государственный художественный музей, Центр ремесел, Югорский кинопрокат, Окружной дом народного творчества, Музей геологии нефти и газа, Этнографический музей "Торум Маа" и музыкальная группа "Хайтнут эрыг".

На форуме была развернута выставка "Бисер в культуре народов Сибири" - изделия для экспозиции доставили из фондов музея. Библиотека Югры представила книжную выставку о многообразии культуры региона. Также на фестивале состоялось этно-дефиле, мастер класс по изготовлению традиционной куклы Акань.

Также на фестивале состоялся предпремьерный показ документального фильма "Югорские новеллы". Этот проект рассказывает о молодых людях, которые решили остаться на родной югорской земле, где преподают, сохраняют свою культуру и передают ее детям.

Открытие Международного фестиваля народов Севера “Душа России”(2023)|Фото: Галина Кожемяченко/ https://vk.com/thesoulofrussia_festival

Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, фестиваль направлен на человеческий капитал, на развитие творческих коллективов, на то, чтобы культура народов Севера развивалась, получала новые креативные форматы и была востребована.

"Идея родилась именно у нас, в Югре, когда впервые мы представили в таком формате все наши жанры культуры, искусства, возможности коренных народов Севера. Сегодня это вылилось в такое большое пространство. Для нас очень важно, что наши коллективы поделились лучшими практиками с другими регионами, посмотрели, как реализуются похожие проекты в Арабских Эмиратах", – отметила она.

Программа ПМЭФ в 2023 году разделена на пять тематических блоков и насчитывает более 140 мероприятий, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире. Одним из значимых мероприятий стала сессия "Человек благополучный – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны". Участие в сессии приняла губернатор Югры Наталья Комарова. Во время обсуждения было отмечено, что благополучный человек – основа благополучного государства.

"Человек благополучный" – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны(2023)|Фото: Росконгресс / Михаил Варушичев

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что человек совместно с государством определяет треки дальнейшего развития. Власти предлагают меры поддержки под текущие потребности. Впрочем, не только социальная сфера, но и политика государства в последнее время становятся клиентоцентричными. Ведется комплексная работа по цифровизации, стандартизации услуг.

Выступая на сессии, губернатор Югры Наталья Комарова добавила, что особое знание имеет умение слушать граждан. Она уточнила, что в регионе проводят встречи, где рассматривают все вопросы жителей.

"Стратегия развития региона формировалась на предложениях граждан", – заявила Комарова, отметив, что именно благодаря диалогу с людьми в Югре появился такой социально значимый проект как IT-стойбище.

Также губернатор отметила, что важную роль в субъекте играют гранты. Физические лица с 14 лет могут подать заявку на грантовую поддержку. Победителей выбирают граждане с помощью голосования. Данная мера поддержки пользуется большим спросом.

Антон Котяков(2023)|Фото: Росконгресс / Михаил Варушичев

Еще одним важным аспектом работы делегации Югры на ПМЭФ стало подписание ряда стратегических документов о сотрудничестве. Вместе генеральным директором Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Юрием Носовым глава региона подписала план мероприятий по совместной работе. Комментируя возможности, открывающиеся для региона, Наталья Комарова отметила, что это сотрудничество - способ продвижения региона.

Также на полях ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и компанией "Сибур". Соглашение регламентирует обязательства в области социального, инвестиционного и промышленного партнерства. До конца 2023 года в Югре будут реализованы пять комплексных межрегиональных проектов, направленных на поддержку образования, науки и улучшение инфраструктуры. В их числе: гастроли "Театра Наций" (Нижневартовск), экологические туры "Живые символы тайги" (Пыть-Ях), Школа энергосинтеза (Нягань), реализация образовательного проекта "Клуб креативного жителя" (Нижневартовск), а также создание современной спортивной площадки для детей (Нижневартовск).

Помимо этого, поддержку компании "СИБУР" получит 21 региональный проект, планируемый к реализации в Нижневартовске, Нягани и Пыть-Яхе. Среди них: оснащение и благоустройство жилых и общественных модулей глэмпинга в составе многофункционального лесного комплекса "ЯГОМ" и строительство литературного сквера "Классики и современники" в Нижневартовске; реабилитация инвалидов молодого возраста с элементами профориентации и открытие многофункционального креативного молодежного пространства "Точка движения" в Пыть-Яхе и другое.

Подписано соглашение и с компанией "Роснефть". Подписи в договоре о сотрудничестве поставили Наталья Комарова и главный исполнительный директор "Роснефть" Игорь Сечин. "Роснефть" будет оказывать поддержку развитию промышленного и научного потенциала Югры, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты в социальной сфере. Стороны намерены объединить усилия в реализации инвестиционных проектов, повышении эффективности геологоразведочных работ на территории округа, создании благоприятных условий для изучения участков недр, внедрении современных технологий в сфере геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами.

Договор с федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, также заключенный на ПМЭФ нацелен на создание условий для участия субъектов МСП Югры в закупках. Будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, в том числе, соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере между правительством автономного округа и Промсвязьбанком. Стороны намерены развивать сотрудничество по развитию и внедрению в регионе современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, реализации социально значимых и иных инфраструктурных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, развитию системы кредитования юридических и физических лиц, в том числе в рамках государственной программы Югры по развитию малого и среднего предпринимательства.

Наталья Комарова, ПМЭФ(2023)|Фото: Фотохост-агентство РИА Новости / Павел Бедняков

Кроме того, было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом "Торгово-промышленная палата Югры". Подписи в документе поставили губернатор Наталья Комарова, Президент ТПП России Сергей Катырин и президент, председатель правления ТПП автономного округа Раиса Журавлева.

Среди направлений сотрудничества — содействие к привлечению российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты; содействие по развитию региональной инфраструктуры поддержки инвестиционных и инновационных проектов; реализация образовательных проектов для субъектов предпринимательской деятельности, содействие внедрению современных инновационных технологий; совершенствование законодательства автономного округа, в том числе по вопросам поддержки и развития предпринимательства и другие.

"Это значимое событие для округа, поскольку три стороны договорились взаимодействовать в интересах бизнеса. Я уверена, что это польза для бизнес-сообщества нашего региона", — отметила Раиса Журавлева.

Будет продолжено и расширено сотрудничество властей региона с компанией "Радар ММС" по реновации речного флота, оснащению городов аппаратно-программным комплексом "Безопасный город". Также продлено партнерство с Санкт-Петербургом. Губернатор Югры Наталья Комарова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на полях Петербургского экономического форума продлили до 2027 года договор о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом в сферах торгово-экономического сотрудничества, информатизации и связи, туризма, культуры и библиотечного дела, науки и образования, трудовых отношений и содействия занятости населения, архивного дела, охраны окружающей среды и природопользования, социальной политики, межнациональных отношений, общественных и внешних связей, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Стороны договорились об участии представителей двух субъектов в форумах, конференциях, семинарах, в том числе, по вопросам экономики, расширения сфер внедрения цифровых технологий, охраны объектов культурного наследия, культуры, занятости населения, социальной и молодежной политики. Также запланировано участие в реализации совместных проектов — в сферах культуры, науки и образования.

Наталья Комарова на ПМЭФ-2023(2023)|Фото: страница Натальи Комаровой во "ВКонтакте"

Партнером Югры за рубежом станут власти ОАЭ. Во время ПМЭФ югорская сторона пригласила ОАЭ стать страной-гостем международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", а также выразила готовность к сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами в области культуры, туризма, цифровых технологий, кибербезопасности, развитии кинематографии. Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ выразил благодарность за приглашение и отметил, что ОАЭ заинтересованы в расширении гуманитарных и экономических связей с регионами России, в сотрудничестве с Югрой.

Конечно же, ожидаемым шагом, стало продление до 2035 года договор о сотрудничестве между правительствами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Инструментом реализации пролонгированного договора стала действующая программа "Сотрудничество", в рамках которой в регионах реализуются проекты развития и ведётся строительство социально значимых проектов. Подписи в документе поставили губернаторы регионов Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов и Александр Моор.

Также соглашения были заключены с министерством культуры РФ, Фондом "Росконгресс" и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также правительством Ленинградской области.

Отметим, что годом ранее сумма соглашений, заключенных делегацией Югры на ПМЭФ составила 40,6 млрд руб.

17 июня в заключительный день ПМЭФ-2023 прошел шестой форум креативного бизнеса, организованный социальной платформой фонда "Росконгресс" — фондом "Инносоциум". Стратегическим партнером ФКБ выступила академия "Дух огня". Программа форума была сфокусирована на исследовании потенциала креативных индустрий как инструмента создания устойчивого будущего через эргономичные решения, синергию инноваций и творчества, гармоничную интеграцию национальных традиций в современную культуру. Главной темой форума стало "Развитие креативной экономики с опорой на внутренний потенциал и национальную самобытность регионов".

Теги: Наталья Комарова, Югра, ПМЭФ, соглашения


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