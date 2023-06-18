Число погибших из-за разрушения плотины Каховской ГЭС возросло до 35

Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС возросло до 35 сообщил в своем telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация на вечер, 18 июня в целом прежняя. Нацисты бьют по нам, мы работаем. Весь день проводили подворовые обходы населенных пунктов зоны ЧС, шел комплекс работ по ликвидации последствий наводнения во всех трех пострадавших районах", - сообщил он.

В настоящий момент вакцинировано 2380 человек. Чтобы не допустить заражения проводится дезинфекция кладбищ, улиц и объектов. Собрано и утилизировано порядка 10о0 павших животных. Места их гибели обеззараживают. Также ведется вакцинация всех домашних и сельскохозяйственных животных.

Пострадавшим от наводнения выплачивают первые компенсации в размере 10 тыс. руб.

Дома к электроэнергии подключаются по мере их просушки.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

По данным МЧС РФ, ущерб от разрушения Каховской ГЭС только в Херсонской области, по оперативной оценке, превысил 1,2 млрд рублей.