19 Июня 2023
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Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

Третьяковка и храм Христа Спасителя заключили соглашение о размещении "Троицы"

Представители Государственной Третьяковской галереи и храма Христа Спасителя подписали дополнительное соглашение, позволяющее иконе "Троица" кисти Андрея Рублева находиться в храме до 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее предполагалось, что икона пробудет в храме до 18 июня, после чего ее увезут на реставрацию. Однако потом Министерство культуры России продлило срок пребывания "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года. Это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память церковь чтит 18 июля. Как отметили в ведомстве, сейчас состояние иконы стабильное, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировали.

Напомним, икону РПЦ решил передать лично Владимир Путин. Значительная часть авторитетных ученых, в том числе представители Российской академии наук, просили президента и Минкульт передумать, поскольку икона нуждается в реставрации и музейном уходе, и перемещение может привести к утрате произведения.

Теги: Троица, икона, Третьяковская галерея, храм Христа Спасителя


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