В Северной Осетии затоплены домовладения, повалены деревья

В Северной Осетии из-за сильных ливней ряд населенных пунктов получили повреждения линий передач. Подтоплены частные домовладения, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Во Владикавказе произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах: Кутузова, Пушкинская, Куйбышева, Баракова, Хадарцева, Западный Проезд. На улицах Бутырина, проспект Коста, Горького, Шмулевича рухнули деревья. Также деревья упали в поселке Карца на ул. Карцинская.

Поступила информация о подтоплении многоквартирного дома по ул. Братьев Щукиных 63/1, и частного домовладения по ул. Зураба Магкаева 49 "А". Из автомобиля по ул. Защитников Осетии силами МЧС России эвакуированы два человека. В поселке Южный подтоплены три частных домовладения.

Частичное отключение энергии произошло в селе Ир, в селе Октябрьское подтоплено три частных домовладения по ул. Тарская, Хетагурова, Победы, люди эвакуированы силами МЧС России.

Службы экстренного реагирования в количестве 11 человек, четыре единицы техники проводят ремонтно-восстановительные работы для оперативного восстановления подачи электроэнергии. От МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекается 12 единиц техники и 46 человек личного состава.