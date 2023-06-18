В Северной Осетии затоплены домовладения, повалены деревья

19 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия В России Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская Республика
Фото: КМВ INFO

В Северной Осетии затоплены домовладения, повалены деревья

В Северной Осетии из-за сильных ливней ряд населенных пунктов получили повреждения линий передач. Подтоплены частные домовладения, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Во Владикавказе произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах: Кутузова, Пушкинская, Куйбышева, Баракова, Хадарцева, Западный Проезд. На улицах Бутырина, проспект Коста, Горького, Шмулевича рухнули деревья. Также деревья упали в поселке Карца на ул. Карцинская.

Поступила информация о подтоплении многоквартирного дома по ул. Братьев Щукиных 63/1, и частного домовладения по ул. Зураба Магкаева 49 "А". Из автомобиля по ул. Защитников Осетии силами МЧС России эвакуированы два человека. В поселке Южный подтоплены три частных домовладения.

Частичное отключение энергии произошло в селе Ир, в селе Октябрьское подтоплено три частных домовладения по ул. Тарская, Хетагурова, Победы, люди эвакуированы силами МЧС России.

Службы экстренного реагирования в количестве 11 человек, четыре единицы техники проводят ремонтно-восстановительные работы для оперативного восстановления подачи электроэнергии. От МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекается 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

Теги: Владикавказ, сель, режим ЧС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.06.2023 19:53 Мск Владикавказ затопило. Из-за дождей в городе сошел сель

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети