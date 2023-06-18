Владикавказ затопило. Из-за дождей в городе сошел сель

Во Владикавказе из-за ливней в жилом районе сошел сель. По информации администрации города, селевым потоком перекрыло 50 метров дороги в районе Кувандона у поселка Южный.

В telegram-канале мэрии сообщили, что все руководство администрации выехало на место происшествия. Многие дома подтоплены, есть разрушения. Все оперативные службы в экстренном порядке принимают необходимые решения, чтобы уже в ближайшее время начать восстановительные работы.

"На месте совместно с МЧС наблюдаем за ситуацией, оказываем первую помощь. Спецтехника уже прибыла, работы ведутся. После того как сойдет сель, будем принимать решения по ликвидации последствий. Всем префектам районов города дано поручение в режиме реального времени следить за ситуацией на вверенных им территориях", - сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов.

Власти провели экстренное заседание комиссии ЧС. По решению комиссии, с 18.00 в городе вводится режим ЧС. Весь руководящий состав администрации переведен на круглосуточный режим работы.

Ущерб, нанесенный стихией, оценит специально созданная комиссия. Мэр сообщил, что завтра сотрудники администрации совершат подомовой обход, по итогам которого будет принято решение о компенсациях.

На территории поселка Южный находится два детских садах и школа - по предварительной информации объекты не пострадали.