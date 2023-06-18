Мужчине, захватившему заложников в банке в Астане, грозит до 12 лет тюрьмы

Мужчине, который сегодня захватил заложников в отделении банка Kaspi Bank в Астане грозит от семи до 12 лет тюрьмы, сообщает ТАСС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подробности не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, сегодня днем вооруженный мужчина 1993 года рождения взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города.. Полиция провела штурм, злоумышленник был задержан, заложники освобождены. Пострадавших нет.

Задержанный с 2013 года состоит на учете в наркодиспансере.