18 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников, передает корреспондент Накануне.RU.

Они были сбиты над Егоровкой, Владимировкой, Спорным, Ровнополем, Тополевкой, Рубежным, Меловаткой, Песчаным, Марфополем, Пшеничным, Ремовкой и Подгорным. 

В районе Максимильяновки была уничтожена радиолокационная станция  контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Силами ПВО перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б".. Близ населенного пункта Кизомыс уничтожили н склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника в Невском, Червонопоповке, Кузьмино и Серебрянке. 

В Червоной Диброве и Григоровке пресекли деятельность двух групп диверсантов. За сутки на направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 113-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: Минобороны РФ, беспилотник, спецоперация


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