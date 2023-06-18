Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ продолжить наступление

Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. По данным Минобороны РФ, наиболее активные действия происходили на Запорожском направлении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства.

Три батальона тактических групп противника, усиленные танками, боевыми бронемашинами, под прикрытием дымовых завес несколькими волнами попытались вести наступательные действия в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки. Благодаря грамотным действиям группировки "Восток", ударам авиации и огню артиллерии все атаки противника отражены.

В окрестностях Малой Токмачки было уничтожено девять танков, 10 боевых машин пехоты и до 10 других боевых бронированных машин.

За сутки на Запорожском направлении враг понес потери до 200 военнослужащих, 33 танков, 30 боевых машин пехоты и 35 бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа были отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – "Bradley", а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Striker", а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении группировка войск "Южная" отразила восемь атак противника близ Кирово, Первомайского, Красногоровки, Невельского и Марьинки. Авиация нанесла поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в Новгородском, Авдеевке и Победы. Потери противника составили до 210 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град".

В Сухой Балке уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ близ Фигалевки, Масютовки, Кисловки, Тимковки и Стельмаховки. Враг понес потери до 60 военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Krab".

Две диверсионно-разведывательные группы были выявлены в Харьковской области и ЛНР.