18 Июня 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Путин допустил, что Залужный может находиться за рубежом

Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей. Фрагмент видеозаписи со встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - сказал президент.

В мае СМИ сообщали, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Якобы ему была сделана трепанация черепа. Власти Киева информацию не подтверждали. Отметим, что Залужный долго не появлялся на публике и отказался от участия в заседании комитета НАТО даже в формате видеоконференцсвязи. Позже в СМИ появилось видео с главнокомандующим, записанное 25 мая, а на следующий день в его присутствии в состав ВМС страны ввели новый военный катер.

Теги: Путин, Залужный


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