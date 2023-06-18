18 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Казахстане мужчина захватил банк и потребовал перевести активы нуждающимся

В Астане мужчина захватил заложников в Kaspi банке напротив ТРЦ "Керуен" и заперся изнутри.

По данным telegram-канала Mash, захвативший заложников в банке Астаны мужчина требует перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение дает три часа, иначе угрожает убить семь девушек и одного охранника.

Правоохранители готовятся к штурму: полицейские Астаны надевают бронежилеты. Движение по ближайшим улицам перекрыто, прибыл спецназ. Для охраны периметра к месту стянулись солдаты-срочники.

Банк Kaspi заявляет, что клиентов в захваченном астанинском отделении нет, там остались только сотрудники.

Теги: Казахстан, заложники, банк


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