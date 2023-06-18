"Будем за это наказывать". Песков прокомментировал слова Подоляка о "максимальном уничтожении россиян"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что "план Киева состоит в максимальном уничтожении россиян". Комментарий представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Песков отметил, что Подоляк не является "пионером" в плане подобных заявлений, и заявил, что о желании убивать как можно больше русских говорили и другие украинские чиновники.

"Во-первых, конечно, хотелось бы, чтобы подобные заявления, ну, хоть как-то получили оценку за рубежом. парламентарии в этих странах должны же понимать, что отправляют помощь де-факто убийцам: людям, которые декларируют свои намерения убивать. Это первое. Так говорят наши враги и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать и мы будем это делать!" - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывание Подоляка геноцидом. Определение геноцида как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 г., напомнил в своем telegram-канале Володин. Сам геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением.

"С помощью ООН или без нее эти подонки ответят за свои преступления против наших граждан. Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 г. на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", - написал Володин.