Кремль счёл задачу демилитаризации Украины "фактически выполненной"

18 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Кремль счёл задачу демилитаризации Украины "фактически выполненной"

Задача демилитаризации Украины практически выполнена, сообщает RT Arabic со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Песков отметил, что на начало спецоперации Украина была сильно милитаризирована и демилитаризация Украины была одной из задач России. Фактически, она выполнена - Украина использует все меньше и меньше своего оружия, и все больше - системы вооружений, которые ей поставляют западные страны.

Денис Пушилин сообщил, что Украина может продолжать военные действия только при помощи поставок западного оружия, собственного вооружения и средств производства у нее почти не осталось, однако это не значит, что не нужно проводить денацификацию.

Как сообщало Накануне.RU, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В РФ неоднократно подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а также то, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

В МИД РФ заявляли, что поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают западные государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией согласно Гаагским конвенциям 1907 г. о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов.

Теги: демилитаризация, денацификация, спецоперация, Киев, западное оружие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети