Кремль счёл задачу демилитаризации Украины "фактически выполненной"

Задача демилитаризации Украины практически выполнена, сообщает RT Arabic со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Песков отметил, что на начало спецоперации Украина была сильно милитаризирована и демилитаризация Украины была одной из задач России. Фактически, она выполнена - Украина использует все меньше и меньше своего оружия, и все больше - системы вооружений, которые ей поставляют западные страны.

Денис Пушилин сообщил, что Украина может продолжать военные действия только при помощи поставок западного оружия, собственного вооружения и средств производства у нее почти не осталось, однако это не значит, что не нужно проводить денацификацию.

Как сообщало Накануне.RU, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В РФ неоднократно подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а также то, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

В МИД РФ заявляли, что поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают западные государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией согласно Гаагским конвенциям 1907 г. о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов.