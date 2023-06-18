ВСУ за сутки нанесли порядка 150 ударов по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что ВСУ за сутки нанесло по региону порядка 150 ударов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Белгородском районе 17 июня по селу Солнцевка было выпущено 17 артиллерийских снарядов. По селу Красный Хутор - 11. Три снаряда были выпущены по селу Наумовка, два - по Журавлевке. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с беспилотника. По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет. Разрушений тоже.

Без пострадавших и разрушений нападения противника пережило село Богун-Городок в Борисовском районе. Зафиксировано четыре прилета по окраине села.

В Валуйском городском округе три артиллерийских снаряда выпустили по селу Вериговка. Также нет разрушений и пострадавших. В Новопетровке противник сбросил три взрывных устройства с беспилотников. Повреждения получили два транспортных средства.

В Волоконовском районе из миномета и артиллерии обстреляны хутор Старый и село Тишанка – в населенных пунктах зафиксированы 29 и семь прилетов соответственно. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередач.

Три минометных снаряда были выпущены по окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе. Рядом с селом Безымено противник сбросил гранату с беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилетов. Два корпуса сельско-хозяйственных предприятий получили повреждения – разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. В поселке Калининский шесть прилетов минометных снарядов. В селе Муром - четыре минометных снаряда, хуторе Панков, также четыре снаряда. По поселку Ленинский, Новая Таволжанка и хутору Мухин - по три прилета. Пострадавших нет.