В Конгрессе США предложили сократить на более $2,5 млрд сумму на производство ракет для Украины

Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагают сократить на более $2,5 млрд сумму, которую Пентагон планирует потратить на производство ракет, в частности, для Украины. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание Politico.

Средства предлагается перенаправить на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование Пентагона новых технологий.

"Комитет особенно обеспокоен тем, что Министерство [обороны] не может предоставить реалистичные оценки затрат и приступило к выполнению этих многолетних запросов на закупки без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", - сообщает издание, отмечая, что республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей значительно сокращают амбициозную цель Пентагона по наращиванию производства ракет, поскольку он стремится вооружить Украину, готовясь к потенциальному конфликту с Китаем.

Напомним, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В РФ неоднократно подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а также то, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

В МИД РФ заявляли, что поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают западные государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией согласно Гаагским конвенциям 1907 г. о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов.