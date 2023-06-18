Российских чиновников могут пересадить на отечественные автомобили

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил, что всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили.

По его словам, это позволит вывести российский автопром на новый качественный уровень.

"Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим - на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое. Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание - быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя", - приводят слова Хамзаева РИА "Новости".

В первую очередь, по словам парламентария, мера должна распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ.