Путин встретился с африканскими лидерами и ни о чем не договорился

В Петербурге в Константиновском дворце прошла встреча глав африканских государств с президентом России Владимиром Путиным. Ранее, напомним, африканская миссия посетила Украину и встречалась с Владимиром Зеленским. Африканская делегация решила предложить лидерам России и Украины свои варианты выхода из кризиса.

Открывая встречу, Путин объявил, что Россия "открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учёта законных интересов сторон". Далее он предложил африканским лидерам высказываться в порядке алфавита, поэтому первым слово взял председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Асумани. Он высказал основную проблему, с которой делегация решила отправиться в долгий путь. Асумани заявил, что украинский кризис вызвал беспрецедентные проблемы в области продовольственной безопасности, энергетической безопасности. Он призвал разрешить кризис для спокойствия глобального мира.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал вернуться к исполнению "зерновой сделки". Он заявил, что препятствия для транзита зерна и других сырьевых товаров через Черное море должны быть сняты.

Президент Сенегала Маки Салл предложил строить российско-украинский диалог, основываясь на принципах ООН. Салл считает, что гуманитарные усилия, обмен военнопленными, вопросы, связанные с гражданскими лицами должны решаться.

Ранее сообщалось, что африканская делегация везет список из 10 предложений по разрешению кризиса.

Владимир Путин, взяв слово, ответил африканским коллегам. По его словам, продовольственный кризис на африканском континенте мало связан с поставками зерна из украинских портов. Президент привел данные, согласно которым на 15 июня по "зерновой сделке" вывезено 31,7 миллионов тонн сельхозпродукции, из них в Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию было направлено 976 тыс. тонн, это всего 3,1%. В государства ЕС, между тем, направлено 38,9% - 12,3 млн тонн, в Турцию - 11% и потом в другие страны.

Путин подчеркнул, что от переговоров отказалось руководство Украины, а действия России руководствуются принципами ООН. "Киевский режим развязал эту войну в 2014 году. Мы в соответствии с 51-й статьей устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что территории Донбасса имели право объявить о независимости, а Россия имела право независимость признать. Подписанный договор о дружбе и взаимодействии в полном соответствии с уставом ООН позволил России оказать помощь.