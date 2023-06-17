18 Июня 2023
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Фото: пресс-служба Кремля, Павел Бедняков, РИА «Новости»

Путин встретился с африканскими лидерами и ни о чем не договорился

В Петербурге в Константиновском дворце прошла встреча глав африканских государств с президентом России Владимиром Путиным. Ранее, напомним, африканская миссия посетила Украину и встречалась с Владимиром Зеленским. Африканская делегация решила предложить лидерам России и Украины свои варианты выхода из кризиса.

Открывая встречу, Путин объявил, что Россия "открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учёта законных интересов сторон". Далее он предложил африканским лидерам высказываться в порядке алфавита, поэтому первым слово взял председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Асумани. Он высказал основную проблему, с которой делегация решила отправиться в долгий путь. Асумани заявил, что украинский кризис вызвал беспрецедентные проблемы в области продовольственной безопасности, энергетической безопасности. Он призвал разрешить кризис для спокойствия глобального мира.

(2023)|Фото: пресс-служба Кремля

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал вернуться к исполнению "зерновой сделки". Он заявил, что препятствия для транзита зерна и других сырьевых товаров через Черное море должны быть сняты.

Президент Сенегала Маки Салл предложил строить российско-украинский диалог, основываясь на принципах ООН. Салл считает, что гуманитарные усилия, обмен военнопленными, вопросы, связанные с гражданскими лицами должны решаться.

Ранее сообщалось, что африканская делегация везет список из 10 предложений по разрешению кризиса.

(2023)|Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин, взяв слово, ответил африканским коллегам. По его словам, продовольственный кризис на африканском континенте мало связан с поставками зерна из украинских портов. Президент привел данные, согласно которым на 15 июня по "зерновой сделке" вывезено 31,7 миллионов тонн сельхозпродукции, из них в Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию было направлено 976 тыс. тонн, это всего 3,1%. В государства ЕС, между тем, направлено 38,9% - 12,3 млн тонн, в Турцию - 11% и потом в другие страны.

Путин подчеркнул, что от переговоров отказалось руководство Украины, а действия России руководствуются принципами ООН. "Киевский режим развязал эту войну в 2014 году. Мы в соответствии с 51-й статьей устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что территории Донбасса имели право объявить о независимости, а Россия имела право независимость признать. Подписанный договор о дружбе и взаимодействии в полном соответствии с уставом ООН позволил России оказать помощь.

Теги: встреча с африканскими лидерами, путин, зерновая сделка


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