Lada X-Cross 5 будет стоить, как квартира в провинции

АвтоВАЗ озвучил ценник на новую модель концерна Lada X-Cross 5. Автомобиль, продажи которого стартуют в третьем квартале, будет стоить до 2,5 миллиона рублей.

"В среднем, цена будет до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации автомобиля", - сказал президент компании Максим Соколов.

Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, будет иметь под капотом турбированный двигатель на 160 "коней" и 7-ступенчатую автоматическую коробку передач. Кузов дополнят панорамной крышей, внутренняя отделка выполняется из эко-кожи, пластика и вставок "под дерево". Автомобиль будет оборудован интеллектуальными системами безопасности ADAS.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокатился на Lada X-Cross 5 и счел автомобиль достойным. Производить кроссовер будут на бывшем заводе Nissan в Петербурге - сегодня производство торжественно запустили.

Ранее на ПМЭФ случился конфуз с премиальной новинкой "АвтоВАЗа" – Lada Aura. Автомобилем пытались заинтересовать министра финансов России Антона Силуанова и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, однако она не завелась.

У Грефа не получилось завести машину с первого раза. После предыдущей поездки у автомобиля не отключили передачу, но заглушили, из-за чего сработала защита двигателя от запуска при включенной передаче.

"Сломали машину", - посетовал банкир. "Что делать – прототип", - оправдывался глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. А Силуанов в этот момент залез под капот и все поправил, после чего машина завелась.

Ранее Соколов заявил, что Lada Aura будет стоить "существенно больше 2 млн рублей".