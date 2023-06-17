Владелец Tesla X100D Денис Мантуров назвал Lada X-Cross 5 достойной, удобной и комфортной машиной

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокатился на Lada X-Cross 5, которую презентовали на ПМЭФ. Производить кроссовер будут на бывшем заводе Nissan в Петербурге - сегодня производство торжественно запустили.

Чиновник, владеющий Tesla X100D согласно декларации за 2021 год (справедливости ради, в той же декларации он указал и ВАЗ Lada Vesta), счел новинку отечественного автопрома достойной и удобной в управлении. Мантуров сел за руль и сделал круг по территории завода, а пассажирами были президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в маневренности. Мягкие, очень комфортные тормоза. Достаточное приемистая в соответствии с классом машины. Поэтому рекомендую нашим потребителям", - сказал Мантуров.

Кроссовер будет иметь под капотом турбированный двигатель на 160 "коней" и 7-ступенчатую автоматическую коробку передач. Кузов дополнят панорамной крышей, внутренняя отделка выполняется из эко-кожи, пластика и вставок "под дерево". Продажи стартуют в третьем квартале 2023 года.

Ранее на ПМЭФ случился конфуз с премиальной новинкой "АвтоВАЗа" – Lada Aura. Автомобилем пытались заинтересовать министра финансов России Антона Силуанова и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, однако она не завелась.

У Грефа не получилось завести машину с первого раза. После предыдущей поездки у автомобиля не отключили передачу, но заглушили, из-за чего сработала защита двигателя от запуска при включенной передаче.

"Сломали машину", - посетовал банкир. "Что делать – прототип", - оправдывался глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. А Силуанов в этот момент залез под капот и все поправил, после чего машина завелась.

Ранее Соколов заявил, что Lada Aura будет стоить "существенно больше 2 млн рублей".