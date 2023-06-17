Югра стала лидером среди регионов страны по качеству работы с инвесторами

Югра признана лидером среди регионов России по качеству работы с инвесторами. Церемония награждения премией "Росинфра" прошла на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ), ее получила губернатор Наталья Комарова. Премия вручается за достижения в сфере развития инфраструктуры. Ханты-Мансийский автономный округ, традиционно относящийся к сырьевым территориям страны, сегодня является одним из самых активных и привлекательных для инвесторов.

Власти Югры сумели достичь такого результата за счет последовательной работы по диверсификации экономики, а также мероприятий по повышению привлекательности региона для инвесторов и поддержки их активности. В автономном округе создана государственная информационная система "Югра Открытая", в которой аккумулирована информация, необходимая инвестору на его "клиентском пути". В регионе действуют 12 проектных режимов для инвесторов. Например, в рамках такого механизма как инвестсоглашение правительство округа компенсирует до 50% капитальных затрат в обмен на обязательства инвестора уплатить налоги на сопоставимую сумму.

"Современная инфраструктура, квалифицированная команда и доступные меры поддержки — то, на что должен рассчитывать инвестор, “приходя” в регион. В этой связи внедрение регионального инвестиционного стандарта — актуальный инструмент “донастройки” инвестиционной деятельности в российских регионах", — говорит губернатор Наталья Комарова.

Регион второй год подряд побеждает в номинации "Клиентоцентричныйрегион", которая оценивает качество работы с инвесторами и создание условий для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. В ХМАО только с начала 2022 года заключено 16 концессионных соглашений с объемами вложений 10 млрд руб., а всего на принципах партнерства реализуются 45 проектов (образование, спорт, полигоны ТКО, ЖКК, объекты благоустройства, здравоохранения, транспорт) с общим объемом инвестиций свыше 61 млрд руб.

По словам Натальи Комаровой, благодаря ГЧП удается снизить нагрузку на бюджетные инвестиции и одновременно дать возможность развиваться бизнесу. Например, решить задачу обеспечения детей местами в детских садах автономного округа удалось благодаря использованию механизмов государственно-частного партнерства наряду с традиционными бюджетными инвестициями в строительство объектов.

Большим плюсом Югры в глазах инвесторов является то, что в округе создается современная промышленная инфраструктура:

формируются сеть индустриальных парков и технопарков площадью более 70 га: восемь уже действуют, три в стадии подготовки;

создана особая экономическая зона в Нягани площадью более 270 га, специализирующаяся на развитии промышленных производств;

в Сургуте строится инновационный научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК", крупнейший федеральный проект, запуск которого одобрил президент России Владимир Путин.

Власти Югры предусмотрели механизм защиты и поощрения капиталовложений. Первое такое региональное соглашение в России заключено в округе в рамках реализации проекта ООО "Сургутский металлургический комплекс". Это производственный комплекс по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. тонн в год. Планируется заключить еще два.

Важно и то, что Югра уже в четвертый раз вошла в топ-10 регионов по инвестпривлекательности. Рейтинг АСИ, в котором эксперты оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляют лучшие практики, также был представлен на полях ПМЭФ-2023. Показателями выступают скорость и легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов поддержки малого и среднего бизнеса. Первый вице-премьер кабмина РФ Андрей Белоусов отметил, что благодаря субъектам Российской Федерации рост инвестиций за первый квартал вышел на двузначное значение и превысил 15%, это небывалый успех за последние годы.

В округе большая доля трудоспособного населения занята в большой нефтяной отрасли, в связи с этим малому и среднему предпринимательству очень сложно соревноваться с тем, чтобы внести свои предложения. И тем не менее, эта сфера активно развивается. В 2022 году с привлечением инструментов поддержки Корпорации МСП — гарантии, поручительства, кредитование — предоставлены 938 мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса на 8,1 млрд руб. И власти Югры активно делятся своим опытом и предлагают масштабировать наиболее эффективные идеи.

Например, регион выступил с инициативой о том, чтобы поддержать МСП авансированием в объеме не менее 30-50% в закупках для госкомпаний. Эти предложения, продвигаемые властями Югры, поступили непосредственно от предпринимателей, которые обратились к губернатору региона Наталье Комаровой. Она возглавляет рабочую группу "Социальное предпринимательство" в составе комиссии Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство".

Еще одно предложение, поступившее от предпринимателей, — рассмотреть возможность разработать на базе цифровой платформы конструктор бизнес-плана, взяв за основу бизнес-навигатор МСП.

Также остается актуальной проблема доступа предпринимателей Югры к льготным кредитным ресурсам банков, в связи с этим Наталья Комарова предложила вернуться к вопросу создания в Югре сети региональных офисов МСП Банка.

Югра известна как нефтяная житница, но не только обеспечивает стабильный экспорт продукции нефтегазового сектора, но и успешно диверсифицирует экономику. Предприятия-экспортеры ХМАО-Югры в условиях западных санкций в отношении России переориентировались в поставках своей продукции на страны БРИКС, ШОС, а также на государства Африки. Правительство округа поддерживает экспортеров, внедрив ряд мер. В частности, компенсирует до 50% затрат на приобретение оборудования. Такая субсидия позволила лесопромышленному комбинату "Хольц" обновить производственную линию и выйти на новый рынок — Китай.

Эксперты выделяют еще целый раз преимуществ региона как центра притяжения инвесторов:

в Югре развитая логистическая система: авиасообщение, железнодорожное сообщение между городами-экономическими центрами региона, автомобильное сообщение с другими регионами России, что необходимо для ведения бизнеса, представленного широкой географией присутствия;

в Югре практически любая производимая в регионе продукция или услуга востребована жителями округа, предприятиями, а также соседями из других регионов;

власти готовят кадры для бизнеса с учетом потребностей: например, в регионе появится научно-технологический центр, и первый образовательный центр в его составе откроется в 2023 году в Когалыме — это филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета;

в Югре предлагают высокие зарплаты и специальные условия для молодых специалистов, аналогов которым нет в других регионах, по соотношению уровня зарплат и числа высокооплачиваемых должностей Югра в числе основных лидеров в стране;

власти Югры создают условия для комфортной жизни, ведь этот аспект волнует приглашаемых специалистов.

Петербургский международный экономический форум — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, которое проходит ежегодно, начиная с 1997 года. По итогам ПМЭФ-2022 в Югру было привлечено более 40 млрд инвестиций.