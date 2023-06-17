Улицы Грибоедова, Кутузова и Гастелло в Одессе дерусифицируют

Вместо улицы Грибоедова - Джинестровская, вместо Кутузова - улица Клещеевская: в Одессе переименуют еще 17 "русских" топонимов.

Так, улица героя Советского Союза Николая Гастелло станет улицей композитора и основателя Одесской консерватории Витольда Малишевского, улица русского революционера и литературного критика Николая Чернышевского - Гранитной улицей. Парк русского и советского писателя Максима Горького переименуют в Парк семейного отдыха и детского досуга. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Киеве переименовали Московскую и Волгоградскую улицы. Волгоградская стала улицей Романа Ратушного - киевлянина, вступившего в ряды боевиков весной, чтобы бороться против освобождения Украины от нацизма.

Московскую улицу в центре города переименовали в улицу князей Острожских. Острожские занимали высокие посты в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, владели большими землями на территории нынешней Украины. В Ровенской области есть город Острог, где сохранился фамильный замок Острожских. По одной из версий, Острожские ведут свое начало от волынского князя Василько Романовича, брата князя Даниила Галицкого, по политическим мотивам предавшего православие и пошедшего на унию с папой.

В прошлом августе мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что дерусификация украинской столицы почти завершена. Так например, "Питерская" улица преобразовалась в "Лондонскую", "Маршала Жукова" в "Героев полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), Тульская площадь в площадь Героев УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).