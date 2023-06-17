В Челябинске больной мужчина зарезал дочку и выпрыгнул в окно. Он выжил, а девочка умерла

В Челябинске больной мужчина зарезал дочку и выпрыгнул из окна. Он выжил, а ребенок - нет.

UralMash сообщает, что у мужчины были тяжелые проблемы со здоровьем, воспаление печени, из-за чего его мучили суицидальные мысли. Он даже предлагал супруге совершить двойное самоубийство, но она отказалась. Когда жены не было дома, мужчина ударил ребенка ножом, а затем выпрыгнул в окно.

Мужчину забрала вызванная соседями скорая помощь, а в квартире после вскрытия дверей нашли тело ребенка.