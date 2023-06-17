Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: Наш регион - метеор и флагман ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область подписала 30 соглашений на общую сумму 892 млрд 700 млн рублей, ― сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Это значит, что Ленинградская область ― регион, привлекательный для бизнеса, регион, с которым бизнес связывает свои финансовые успехи и свое развитие. Более того, как всегда, половина соглашений, это соглашения с теми инвесторами, кто уже работает на ленинградской земле», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области.

Александр Дрозденко отметил, что 87,5% подписанных ранее соглашений реализованы, при том, что хорошим считается и 50-процентный результат.

«Мы ― флагман форума, метеор форума, на нас не стыдно равняться, ― сказал Александр Дрозденко. ― Мы сменили географию экспорта, в регион приходят новые компании, у нас стало меньше инвесторов с европейским, скандинавским капиталом, но от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Соглашения, которые мы подписали ― это более 10 000 новых, хороших, высокооплачиваемых рабочих мест, это налоги в бюджет, а значит ― возможность реализовывать социальные программы региона».

Справочно. Самыми крупными из подписанных соглашений стали: планы по строительству глиноземного завода компании РУСАЛ в Ломоносовском районе ― 400 млрд рублей, соглашение с ГК «Самолет» о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и развитии социальной инфраструктуры ― 323 млрд рублей, развитие спортивных и оздоровительных объектов всесезонного курорта «Охта Парк» ― 12 млрд рублей, строительство малотоннажного завода сжижения природного газа АО «Криогаз» ― 10 млрд рублей.

Главной темой экспозиции Ленинградской области стал туристский потенциал региона и перспективные планы инвестиций в туристскую инфраструктуру. На форуме была представлена Стратегия развития этого направления. Большое внимание посетителей форума привлекло и оформление стенда Ленобласти. Натуральный мох, звуки природы, гигантский экран с трансляцией красивейших мест Ленинградской области, «валуны» из войлока и эко-тропа, по которой гости обходили стенд.