"Доллар будет умирать медленно". Сечин считает, что рубль может стать мировой резервной валютой

Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что рубль может сменить доллар в качестве мировой резервной валюты. Такой прогноз он высказал, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели ПМЭФ.

"Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют", - добавил он. При этом Сечин признал, что отсутствие таргетированного курса рубля не позволит ему обеспечивать трансграничное кредитование, передает РИА Новости.

Глава Роснефти отметил, что сместить доллар быстро не получится, поскольку на его основе базируется огромная система финансовых инструментов и механизмов. "Доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно", - подчеркнул Сечин.

Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Она выполняет функцию инвестиционного актива, служит способом определения валютного паритета, используется при необходимости как средство проведения валютных интервенций, а также для проведения международных расчётов. Иногда под этим подразумевают и валюты, наиболее используемые в международной торговле.

На данный момент рубль не фигурирует в списке резервных валют, каковыми считаются: доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. Иногда к этому списку добавляются швейцарский франк, канадский доллар, китайский юань и австралийский доллар. Исторически до 1999 года вместо евро резервными валютами являлись немецкая марка и французский франк.

Ранее резервные валюты использовались в основном в качестве средств для расчётов на товарных рынках (нефть, золото и др.), однако в последнее время, особенно в странах Азии, резервные валюты используются для накопления золотовалютных резервов в целях укрепления конкурентоспособности экспорта путём ослабления своих валют, а также в качестве резерва на случай финансовых кризисов.