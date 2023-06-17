Миссия африканских стран прибыла в Петербург на переговоры с Путиным. Они предлагают план из 10 пунктов

Миссия африканских стран прибыла в Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. Главы шести стран Африки намерены обсудить с российским коллегой урегулирование украинского конфликта. Ранее миссия побывала на Украине, где предложения были озвучены тамошнему президенту Владимиру Зеленскому.

По данным ТАСС, президент ЮАР Сирил Рамапоса раскрыл детали их мирного плана по Украине. Он состоит из 10 основных составляющих:

Достижение мира через переговоры дипломатическим путем;

Переговоры о мире должны начаться как можно скорее;

Деэскалация конфликта с обеих сторон;

Обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН;

Гарантии безопасности для всех стран;

Обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами;

Гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны;

Урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и возвращения детей;

Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим в результате войны;

Более тесное взаимодействие со странами Африки.

Отметим, что перелет миссии осуществлялся через Польшу, где от делегации отстал самолет с охраной и пулом прессы президента ЮАР.

По сообщению РИА Новости, Погранстража Польши задержала вылет из-за запрещенных предметов на борту - охрана лидера ЮАР не имела разрешения на ввоз оружия. Журналисты, летевшие в том же самолете, провели ночь в салоне без элементарных удобств, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Затем им разрешили покинуть самолет, переправив в отель без багажа. В Россию они уже не попадут - одна из репортеров в делегации Куинен Масуаби заявила, что правительство не смогло обеспечить доступ в воздушное пространство Венгрии.

Польское СМИ без ссылки на источники сообщает, что охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы была "вооружена до зубов" и хотела ввезти в Польшу 12 контейнеров с оружием.

Поэтому члены подразделения охраны президента вместе с журналистами не поедут в Россию.