Пригожин: То, что мы видим на форуме, и то, что сейчас происходит в зоне СВО и на фронте – это две противоположные реалии

Площадка ПМЭФ с момента основания считалась чем-то вроде главного мероприятия в экономической жизни страны официально.

А не официально воспринималась элитой как обязательное для посещения всеми как бы уважаемыми людьми тусовочным местом сбора. Логика примерно такая: если ты не числе приглашенных на ПМЭФ, то это "не комильфо", элитная принадлежность не имеется.

В мирные годы это был в какой-то степени терпимый и мало интересный для широкой российской общественности, как любят выражаться завсегдатаи площадок ПМЭФ, кейс.

А в период проведения СВО? По большому счету - и это не опровергается даже официальным телеящиком - страна сегодня ведет войну.

Надо ли в современных условиях тратить немалые средства на проведение таких вот больших сборов для тех, кто записал себя в элитные ряды?

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер" весьма резко, как это ему свойственно, назвал питерское действо в 2023 году пиром во время чумы. Глава "музыкантов" уверен, что мероприятие не имеет прямого отношения к экономике, а как раз организуется для российской так называемой элиты.

«То, что сегодня происходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы. И к экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенного количества элит», – публикует мнение Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Высказывание бизнесмена стало ответом на запрос журналистов с просьбой дать комментарий относительно слухов о том, что на полях и сессиях ПМЭФ-2023 Пригожина некоторые особо развязные "ПМЭФ-тусовщики" назвали «трендсеттером года».

Любопытно, что глава "вагнеров" отметил это обозначение, как верное - он считает, что тренды сейчас задают именно российские бойцы СВО.

«Я думаю, что современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных стандартов», – сказал Евгений Пригожин.

При этом он поделился через пресс-службу "Конкорд" фотографиями, которые ему прислал товарищ. Кадры, оформленные в виде коллажей, на которых праздные мероприятия ПМЭФ-2023 соседствуют со снимками погибших и раненых, и просто бойцов СВО, впечатляют и заставляют еще раз задуматься об уместности проведения питерского действа.

Пригожин отметил: то, что мы видим на форуме, и то, что сейчас происходит в зоне СВО и на фронте – это две противоположные реалии.