17 Июня 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Вертолет Алросы вынужденно сел из-за поломки главного редуктора

В Якутии вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8 с 25 людьми на борту.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, причиной инцидента стал отказ главного редуктора.

Вертолет выполнял рейс Якутск - Соболох. В 90 километрах от Якутска неисправность вынудила экипаж пойти на снижение. Посадка совершена благополучно, 21 пассажир и 4 члена экипажа не пострадали. СУТ начало доследственную проверку.

112 уточняет, что вертолет принадлежит компании Алроса. Алроса - российская группа алмазодобывающих компаний, занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

Теги: вертолет, ми-8, поломка редуктора, алроса


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