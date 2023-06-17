Вертолет Алросы вынужденно сел из-за поломки главного редуктора

В Якутии вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8 с 25 людьми на борту.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, причиной инцидента стал отказ главного редуктора.

Вертолет выполнял рейс Якутск - Соболох. В 90 километрах от Якутска неисправность вынудила экипаж пойти на снижение. Посадка совершена благополучно, 21 пассажир и 4 члена экипажа не пострадали. СУТ начало доследственную проверку.

112 уточняет, что вертолет принадлежит компании Алроса. Алроса - российская группа алмазодобывающих компаний, занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.