В Екатеринбурге прошел пикет членов избиркома против "электронных выборов"

Пикет против проведения выборов в электронной форме организовали члены избирательных комиссий в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось в парке 50 лет ВЛКСМ. Дистанционное электронное голосование будет применено уже на выборах депутатов гордумы Екатеринбурга.

Вечерние ведомости сообщают, что в пикете приняли участие десятки сотрудников участковых избирательных комиссий и рядовые горожане. В конце мероприятия поднятием руки все единогласно проголосовали против введения ДЭГ в Свердловской области.

Как сообщалось ранее, мероприятие организовал член свердловского облизбиркома Сергей Голубев. "Уже более 10 лет мы - члены избирательных комиссий различных уровней организуем выборы на территории Екатеринбурга и Свердловской области открыто, честно и гласно, как того требует закон. На выборах в этом году планируется введение системы дистанционного электронного голосования, что на наш взгляд отрицательно скажется на легитимности результатов выборов. В связи с чем мы организуем пикет для обсуждения этой проблемы и наших возможностей организовать выборы на привычном высоком уровне в данных условиях", - заявляет Голубев.

Напомним, центризбирком России предложил провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в сентябре 2023 года в 24 субъектах. Ранее зампред ЦИКа Николай Булаев говорил, что ДЭГ в 2023 году пройдет в 22 субъектах из 27 подавших заявки на его проведение.

ДЭГ будет применяться на довыборах депутатов Госдумы в Крыму (одномандатный округ №19) и в Липецкой области (одномандатный округ № 114 и совмещенные с ними выборы).

В ряде регионов ДЭГ будет применяться на всех выборах, которые запланированы. Это Чувашия, Алтайский край, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Нижегородская, Московская, Новосибирская, Псковская, Томская и Ярославская области и Ненецкий автономный округ.

В других регионах возможность голосовать дистанционно распространят только на отдельные кампании. Больше всего таких кампаний – по семь – будет в Пермском крае и Свердловской области. Также территории с ДЭГ будут в Карелии, на Камчатке, в Белгородской, Калининградской, Курской, Оренбургской, Тульской и Челябинской областях.