17 Июня 2023
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Элиты не замечают потерю научного потенциала

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Острый запрос на справедливость требует трансформации в российских элитах

Пока отечественный олигархат и представители так называемых «элит» продолжают вести роскошную жизнь, большинству россиян приходится потуже «затягивать пояса» в условиях финансовой нестабильности. Даже официальные цифры поражают – 6 млн россиян сегодня получают зарплату меньше, чем МРОТ. И это только официальные данные, что же там в «серой зоне»? При этом представители элитного политического и не только «истеблишмента», несмотря на проводимую спецоперацию на Украине, продолжают умножать свои «непатриотичные» доходы, в то время, как другим приходится мириться с несправедливостью «в тылу» и отдавать свои жизни в кровопролитных боях. На этом фоне в стране растет спрос на переформатирование отечественной «элитки» под справедливые реалии.

Элитная утопия

Кто-то в окопах, а кто-то на Мальдивах. На эту тенденцию уже не раз обращали внимание россияне. Пока большинство из них с тревогой следит за новостными сводками из зоны СВО и с грустью смотрит на свои пустеющие карманы, отечественный олигархат и представители политических элит чувствуют себя вполне комфортно.

В СМИ то и дело всплывают факты – дети чиновников, зачастую предусмотрительно вывезенные «за бугор», аккурат в лоно той самой антироссийской коалиции, устраивают яркие вечеринки, вкусно едят и хорошо отдыхают.

Вот яркий пример – дочь целого министра обороны Сергея Шойгу, Ксения славно отдохнула на новогодних каникулах в Дубае вместе со своим мужем Алексеем Столяровым. Что интересно, последний не раз попадал в медийные скандалы из-за своей страсти к путешествиям. На его «маленькое хобби» СВО не оказало никакого влияния – как шиковал, так и продолжает шиковать. Вот, на днях должен вернуться из «самой бедной страны в мире Бурунди».

Кстати, это он назвал в своих соцсетях всех поддерживающих спецоперацию «Z-быдлом». За подобные выходки среднестатистическим менеджерам, торговцам и таксистам приходится публично извиняться и каяться, а иногда и нести ответственность согласно букве закона. А что же Столяров – ему, по всей видимости, все можно. Отвез на фронт шахматы и дело с концом.

В то же время под руководством Шойгу в зоне СВО происходят преинтересные вещи – харьковская «перегруппировка», жесты «доброй воли» (знаменитый отход от Киева), тотальный снарядный голод у штурмовиков. Есть над чем задуматься.

Или вот в пример история с известным российским олигархом Романом Абрамовичем. Он является обладателем аж четырех гражданств - России, Великобритании, Португалии и Израиля. В прошлом году принимал участие в переговорах в Стамбуле по освобождению плененных участников батальона «Азов»*. Да-да, того самого, с неприкрытой неонацистской идеологией и за чьими плечами тысячи военных преступлений. Напоследок он вручил участникам нацбата по «айфону», видимо, в качестве некоего бонуса. Правда, непонятно за что. Вот такая она, современная «элитная» российская реальность.

«Что-то не так в нашем королевстве» - очевидный факт, на который обращали внимание многие. Например, народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин так высказался о современной российской «элите»: «Это же пародия на человеческую жизнь — жировать среди бедных».

Дополним, не просто среди бедных, а среди тех, благодаря которым этот самый олигархат имеет возможность шиковать несмотря на все трудности, с которыми сейчас сталкивается страна. Именно они, сейчас отдающие свои жизни за наше с вами будущее, обращаются к детям сегодняшней политической элиты и искренне не понимают, почему они сейчас не в одном с ними строю. Ведь Родина – одна.

Новые ориентиры

«[Я бы ещё хотел] маленько к олигархам обратиться, чьи сынки учатся, в Европу бегут, в Турции прячутся. А что прятаться-то? Ну, где-то ваши родственники бабки зарабатывают, что вы-то автоматы не берёте, не идёте воевать. Простые мужики – комбайнёры, трактористы, шахтёры идут воевать. Почему у этих людей какие-то привилегии? Россия одна. Нам бежать некуда», — это отрывок из интервью простого русского солдата, опубликованного военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем. В нем вся суть современного раскола общества: острая нехватка справедливости и настоящего, а не показного равноправия, запрос на правду, а не «красивые картинки» от МО с их «палочной» системой позитивных отчетов «наверх», когда «на земле» все катится на дно. Вот основные ориентиры, которые сегодня востребованы.

Современные российские элиты в принципе живут в другой реальности. Это можно видеть по отчетам все того же министерства обороны. Регулярно в сводках нам сообщают о подбитой вражеской технике, уничтоженных противниках, успешных артиллерийских ударах. Вот только за реальным положением дел с учетом не только «красивых картинок» россиянам приходится идти совсем не туда. Сегодня военкоры, волонтеры и самое главное те ребята, которые сражаются на передовой гораздо более надежный источник информации, чем официальное военное ведомство.

Возьмем в пример освобождение Артемовска, которое стало едва ли не самой значимой операцией на текущий момент в зоне СВО. В процессе были «перемолоты» одни из самых боеспособных вражеских подразделений, включая иностранных наемников и технику. По сообщениям министерства обороны, в операции принимали участие кадровые военные части. Тогда как в реальности бывший Бахмут освобождали бойцы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о чем он неоднократно сообщал в своих ежедневных сводках.

В процессе «музыканты» столкнулись с огромным количеством трудностей. Снарядный голод, проблемы на флангах, переданных в ведомство министерства, запрет на агитацию и вербовку заключенных – вот лишь некоторые факты, которые стали известны благодаря честной и открытой позиции главы «вагнеров».

«Это война — война за справедливость. Она ведется против зла и насилия, против лжи и коварства, против жестокости и подмены. Но если это так, то обращена она не только против прямого врага – украинского нацизма и поддерживающего его глобалистского либерального Запада, но и против той несправедливости, которая подчас творится внутри самой России. Война «Вагнера» - народная, освободительная, очистительная», — считает известный российский философ Александр Дугин.

Запрос на ту самую справедливость у патриотов зрел уже на протяжении тридцати лет. И та самая «элитка», которая сегодня либо прямо выступает против проведения спецоперации и России, либо «тихо ждет» чья возьмет, на протяжении всех этих лет внушала обществу, что патриотизм, честность и справедливость – «для быдла». С началом спецоперации, как это ни парадоксально, именно для глубинного российского общества открылось окно возможностей для реализации глобальных патриотических идей.

И сегодня Пригожин выступает тем самым необходимым «локомотивом» правды и примером, как обеспеченные люди должны отстаивать интересы Родины. Бизнесмен и предприниматель вкладывает свои личные средства в закупку необходимой техники и амуниции для своих штурмовиков, одновременно с этим организовывает, финансирует и участвует во всех значимых патриотических мероприятиях, оказывает всестороннюю помощь бойцам и их семьям, а также беженцам.

При этом предпочитает говорить пусть и не всегда позитивную, но правду. Да, ситуация тревожная и риски трансформации СВО во что-то более глобальное велики. Да, без всеобщей мобилизации как на фронте, так и в тылу победа становится эфемерной. И снова «да» - российские элиты в особенности из числа условных «капитулянтов», о которых писал ранее Александр Дугин, активно противодействуют успехам России. Причем не только на фронте, но и вне его, фактически работая на врага.

Доносить правду до общества необходимо простыми, искренними словами и поступками. Без условностей, без «личного интереса», без компромиссов – по-настоящему народное противостояние с мировым фашизмом честно и открыто. Глаза в глаза с народом.

Он всегда обладал обостренным чувством справедливости и именно поэтому сегодня общество объединяется вокруг таких лидеров. Для того, чтобы после неминуемой победы всем вместе снова сделать нашу страну великой.

* - Признан террористической организацией и запрещен в РФ

Теги: евгений пригожин, элита, шойгу, олигархи, александр дугин, сво, роман абрамочив, батальон азов


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