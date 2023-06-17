17 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

В тюменском аэропорту самолет столкнулся с мачтой освещения

В тюменском аэропорту Рощино самолет авиакомпании Северный ветер столкнулся с мачтой освещения и погнул винглет, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, сегодня утром во время буксировки аэродромным тягачом со стоянки к месту запуска самолет Boeing-737-800, который должен был отправиться в Бишкек, столкнулся с осветительной мачтой. Самолёт получил повреждение левого полукрыла. Воздушное судно пришлось отстранить от выполнения полётов.

(2023)|Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

На борту судна находились 134 пассажира, в том числе 28 детей, их высадили в аэропорт. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вылет планируется в 16.45.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Там уточнили, что самолет получил повреждение законцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом.

Теги: рощино, самолет, мачта освещения


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