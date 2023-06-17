Пассажир рейса Екатеринбург - Сочи потерял сознание в полете и умер

Пассажир самолета Boeing-737-900, летевшего по маршруту Екатеринбург - Сочи, умер после посадки, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Накануне вечером пассажир рейса EO502 Екатеринбург – Сочи авиакомпании "Икар" потерял сознание в полете. После посадки сотрудники медицинской службы аэропорта Сочи провели реанимационные мероприятия, однако пассажир 1972 года рождения скончался. Проверку проводит полиция.

Напомним, что схожая ситуация недавно произошла с рейсом "Уральских авиалиний" Сочи - Челябинск. Тогда на борту умерла 46-летняя пассажирка.