Пожар в двигателе. В Кольцово у самолета до Антальи сработала сигнализация

В Кольцово у самолета RedWings сработала сигнализация о пожаре в двигателе, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, накануне утром в екатеринбургском аэропорту произошел инцидент с самолетом Boeing-777, который должен был выполнить рейс до турецкой Антальи. После окончания буксировки сработала сигнализация "R ENG FIRE" (пожар правого двигателя)

В аэропорту тревога не объявлялась, все службы сработали штатно. Событие прошло без последствий для пассажиров, экипажа и ВС.