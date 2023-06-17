"Боже, храни королеву". Джо Байден искрометно завершил речь об ограничении оборота оружия в США

Во время саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте президент США Джо Байден озадачил участников мероприятия, завершив свою речь словами "Боже, храни королеву".

ТАСС передает, что в выступлении Байдена шла речь о планируемом президентом запрете на продажу в США штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости к нему. "Мы привлечем производителей оружия к ответственности. Мы победим оружейную отрасль", - приводит агентство слова руководителя американской администрации.

Завершая выступление, президент предложил участникам сделать совместные фотографии и закончил словами "Ладно, боже, храни королеву". (или "Боже, храни королеву, парень" в другом источнике). Фраза отсылает к британскому гимну, однако королева Англии Елизавета II скончалась в минувшем сентябре.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон высказала мнение, что президент сказал это кому-то в толпе.

В конце марта Байден, комментируя стрельбу в школе города Нэшвилл, заявил, что исчерпал свои возможности по ужесточению контроля оружия, и призвал Конгресс США включиться в эту работу. Эту речь, отметим, глава государства начал с рассказа о том, что съел мороженое.

"Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой", — заявил Байден.

Лишь после этой речи американский лидер прокомментировал непосредственно трагедию в нэшвилльской частной христианской школе.Он добавил, что вновь обратился в Конгрессу США по вопросу продвижения законопроекта о запрете оружия.

Различного рода шутинги в США за прошлый год унесли жизни более 44 тыс. человек. Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.

Отметим, что 80-летний Байден - самый пожилой президент США. Ранее в этом месяце на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США Джо Байден споткнулся и упал.