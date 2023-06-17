17 Июня 2023
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Фото: www.ruschool-morocco.narod.ru

В школу вернется трудовое воспитание. Закон рассматривается Госдумой

Министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ поделился информацией, что проект закона о возвращении трудового воспитания в школу уже рассматривается Госдумой.

"Я помню сам, когда в школе учился, ничего зазорного в этом не было, мне помогает это и в жизни сейчас", - сказал министр в интервью агентству ТАСС.

По его словам, пока к системе образования относились как к услуге, эти вопросы отходили на второй план. "Сегодня мы видим, что они актуальны. И с принятием этого закона мы планируем, в том числе, вернуть труд в систему образования", - сказал Кравцов.

Ранее, напомним, соавтор законопроекта, депутат Татьяна Буцкая заявляла, что необходимость в таком нововведений назрела давно. "Мы упустили целое поколение, которое не умеет выжимать тряпку, когда дома моют полы. Мальчиков, которые не умеют забить гвоздь, девочек, которые не умеют приготовить еду. То, чему раньше у нас в школах учили", - пояснила свое мнение депутат. Новелла предполагает, что школьников обяжут трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей: убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке или шить театральные костюмы.

Эксперты отмечают, что авторам законопроекта придется вносить изменения во множество документов, сейчас родительское право предусматривает возможность не давать согласие на "трудовое воспитание" ребенка. "Для того чтобы ребенок помыл доску, надо получить разрешение родителей. Чтобы он принимал участие в уборке класса, надо получить разрешение родителей", — сокрушался спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда разработка проекта была анонсирована в феврале.

Председатель комитете Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала, что в свое время она участвовала в трудовых сменах: "Кажется, свёклу собирали. И ни у кого из наших родителей не было даже мысли сказать, что государство "использует" детский труд. В какой момент мы докатились до таких формулировок в воспитании подрастающего поколения, не совсем понятно. Хотя и здесь, я полагаю, повлияли волны так называемой "свободы". Только вот свободы от чего? От элементарных трудовых навыков?"

Ранее в систему трудового воспитания входили трудовые практики в школе, общественно-полезные занятия, вроде сбора металлолома, макулатуры, лекарственных растений, даров леса, шефская помощь пожилым и инвалидам. Также школьники следили за чистотой своего класса, дежурили по школе, столовой, участвовали в субботниках. Школа помогала научиться самообслуживанию в быту - домашней уборке, мелкому бытовому ремонту, уходу за животными, цветами, покупке продуктов, содержанию в порядке своей одежды, обуви.

Теги: трудовое воспитание, школа


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