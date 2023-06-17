Министр российской обороны призвал оружейников делать больше танков и "Солнцепеков"

Министр обороны Сергей Шойгу призвал оружейников делать больше танков и тяжелых огнеметных систем. Такое заявление глава военного ведомства сделал, инспектируя предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

Шойгу напомнил руководству предприятия, как важно строго выполнять графики исполнения гособоронзаказа и распорядился расширить мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции.

Омский завод транспортного машиностроения входит в Ростех через концерн "Уралвагонзавод". На Омсктрансмаше производился самый массовый советский танк Т-55, основной боевой танк СССР Т-80 различных модификаций, самоходно-артиллерийская установка СУ-122, зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2, танковые мостоукладчики, танковые огнеметы, инженерные машины разграждения, плавсредства.

Сейчас завод производит, ремонтирует и модернизирует Т-80 (Т-80БВМ стоят на вооружении армии), плавающие транспортеры ПТС-4, специальные пожарные машины СПМ, боевые машины ТОС-1А "Солнцепек", транспортно-заряжающие машины к ним, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, модернизированные танки Т-55 и другую современную технику.