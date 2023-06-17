17 Июня 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Andrew Kelly

Госдолг США превысил $32 триллиона. К концу десятилетия долг может пробить полку в 50 триллионов

Госдолг США превысил 32 триллиона долларов. Такими темпами к концу десятилетия долг достигнет 50 триллионов. Расчеты приводит The New York Times.

Переход через 32-триллионный рубеж произошел на девять лет раньше, чем предполагали прогнозы, сделанные до 2020 года, когда свои корректировки во все планы внесла пандемия COVID-19.

Существующий прогноз предполагает увеличение долга до 127 триллионов к 2053 году, таким образом через 30 лет на обеспечение этого кредита будет уходить 40% всех доходов американской казны, пишет Коммерсант.

Глава Минфина Джанет Йеллен предполагает, что процентные ставки будут снижаться, что сделает долговое бремя более управляемым.

Напомним, в начале июня экономике США грозил дефолт из-за того, что республиканцы в Конгрессе затягивали сделку по повышению госдолга. На конец мая, когда шли переговоры, долг составлял 31,8 триллиона долларов при потолке 31,4 триллиона. Президенту Джо Байдену удалось провести приостановку лимита долга до 1 января 2025 года, что снимает угрозу дефолта до президентских выборов в следующем году. Конгресс выиграл ограничение расходов, не связанных с обороной, а также еще несколько ограничительных положений в части расходования бюджета.

Дефолта в США не было с 1979 года. Когда долг достигает установленного потолка, Конгресс поднимает лимит и заимствования продолжаются. Крупнейшие держатели американских долгов - Китай и Япония. Потолок долга по разным подсчетам повышался не менее 90 раз в 20 веке, за последние 40 лет - 45 раз.

Теги: госдолг сша, прогноз


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