17 Июня 2023
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Происшествия В России
Фото: Supaporn Manbunsom / EyeEm / Getty Images

Число пострадавших от "Мистера сидра" выросло до 106 человек, 36 умерли

106 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, среди них 5 детей. Умерли 36 человек, в том числе ребенок. В больницах остаются 19 пострадавших, их них один ребенок.

Такие цифры привел министр здравоохранения России Михаил Мурашко, общаясь с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ТАСС сообщает, что по ситуации 48 раз проводились телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций.

Напомним, информация о первых случаях отравления суррогатным сидром стала поступать 5 июня. 

Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки. Свыше 70 000 литров "Мистера сидра" изъято по всей стране

Теги: сидр, отравление, пострадавшие


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