Игорь Бабушкин: Результатами нашей работы на ПМЭФ доволен

Делегация Астраханской области завершает работу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Проведенные встречи и переговоры оказались результативными - подписаны ряд соглашений в сфере агропромышленного комплекса с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей.

В ближайшие годы в Астраханской области будет создано несколько сельхозпредприятий с двумя тысячами рабочих мест. Также подписаны важные для региона соглашения в сферах цифровой трансформации и создании благоприятного инвестиционного климата.

"В этом году мы презентовали на форуме Каспийский кластер, куда вошли ОЭЗ «Лотос» и портовая ОЭЗ. Астраханская область – один из ключевых транспортно-логистических узлов МТК «Север – Юг», который становится основным путем выхода России на глобальные рынки. Сегодня это отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе пленарного заседания в Санкт-Петербурге. Глава государства ставит серьезную задачу: к 2025 году удвоить, а к 2030 – утроить грузопоток через «Север – Юг». Делаем все для ее выполнения", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На встрече с помощником Президента Российской Федерации Игорем Евгеньевичем Левитиным и министром транспорта и городского развития Исламской Республики Иран Мехрдадом Базарпашем глава Астраханской области обсудил развитие судоходной линии между Ираном и Россией.

"Около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении, но есть значительный потенциал для увеличения грузопотока. Иранские партнеры выразили крайнюю заинтересованность, ведь это сократит сроки и снизит стоимость доставки грузов, и пообещали определить со своей стороны судоходную компанию, которая будет готова поставить суда на линию", - сообщил Игорь Бабушкин.





В целом, работа на площадках ПМЭФ для делегации Астраханской области оказалась результативной. "Такие мероприятия необходимы для привлечения в регион новых инвесторов", - подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.