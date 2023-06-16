Международный суд ООН вынесет решение по делу "Украина против России" в следующем году

В Международном суде ООН в Гааге завершились слушания по делу "Украина против России". Вынесение решения судом по делу ожидается 19 января 2024 года. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Накануне.RU.

14 июня российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

Спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Киевские власти обвинили Россию в том, что она якобы финансирует "терроризм" на Донбассе и притесняет крымских татар и украинцев в Крыму. До начала суда Россия аргументированно и последовательно отводила эти надуманные претензии Украины по дипломатическим каналам.

"Объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала – их цель была в том, чтобы любой ценой "затащить" нашу страну в суд и устроить, с их слов, "показательный процесс над Россией". Не получилось. Представители Российской Федерации аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины как по части МКБФТ, так и МКЛРД. Раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве", - прокомментировала Мария Захарова.

Интересы России представляли юристы-международники из нашей страны, а также Китая, Великобритании, Ирана, Демократической Республики Конго. Они развили правовые аргументы России, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины и указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей.