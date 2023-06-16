В Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа

В Белгородской области на границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, сбит беспилотник самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

Отметим, что в Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Территория регулярно подвергается обстрелам, особенно приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.