В Шебекино от обстрелов пострадали 113 многоквартирных и более 700 частных домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил пострадавшие от обстрелов ВСУ территории, передает корреспондент Накануне.RU.

В Шебекино, по предварительным подсчетам, различные повреждения получили 113 многоквартирных и более 700 частных домов. Как сообщил губернатор в своем telegram-канале, в настоящий момент ведется уборка улиц и дворов от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора. Также начались восстановительные работы. По тем домам, в которых успели сделать замеры и изготовить стеклопакеты в промежутках между интенсивными обстрелами, монтаж уже начался.

"Прошел, поблагодарил всех сотрудников, которые не боятся сейчас работать в городе. Конечно, опасность сохраняется, но люди стараются скорее вернуться в свои дома и вернуть в город жизнь! Работают энергетики, работают сотрудники "Водоканала". Электричество подали по улицам Шолохова, Есенина, Кооперативная, Лермонтова, Титова, Докучаева, Тенистая, Юбилейная, Циалковского, Чкалова, Шевченко, Ленина, Дзержинского, Железнодорожная, Фрунзе, Парковая, в микрорайонах "Северный", "Машзавод", "Логовое". Местами еще есть обрывы проводов, которые идут к жилым домам, - энергетики их устраняют", - сообщил Гладков.

Также глава региона посетил Новую Таволжанку, где, по предварительным подсчетам, повреждения выявлены в четырех многоквартирных и 462 частных жилых домах. Цифра может увеличиться, так как подсчет еще продолжается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 9 июня эвакуированные жители Шебекинского и Грайворонского округов начнут получать единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Это выплаты от федеральных властей.

Как сообщалось, из районов, по которым стреляют ВСУ, эвакуировано около 60 тысяч человек.