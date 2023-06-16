Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам тюрьмы майора ВСУ за приказ стрелять по больнице из танка

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 23 годам колонии строгого режима командира танкового батальона 53-й механизированной бригады ВСУ майора Дмитрия Швеца, сообщает ТАСС.

Установлено, что с 24 февраля по 10 марта при отступлении из Волновахи Швец, желая уничтожить социальную инфраструктуру и убить мирных граждан отдал приказ стрелять танковому экипажу стрелять по больнице в Волновахе. В больнице в этот момент находились 26 медработников и пациентка, проходившая стационарное лечение.

Два танковых 125-мм осколочно-фугасные снаряды с дистанции до 30 метров разрушили помещения отделений реанимации, неврологии и гинекологии. Также было уничтожено медицинское оборудование. Сумма ущерба превысила 21,5 млн руб.

Те, кто находился в больнице не пострадали, поскольку находились в помещениях, куда снаряды не попали.

Швец признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении чужого имущества, совершенными группой лиц общеопасным способом, а также жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте. Приговор ему вынесен заочно, сейчас преступник объявлен в международный розыск.