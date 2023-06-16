17 Июня 2023
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Экономика Ленинградская область
Фото: Полина Караганова/nwpress.ru

Александр Дрозденко: Социальное партнерство — новое конкурентное преимущество для бизнеса

Ленинградская область стала первым регионом, который разработал стратегию развития некоммерческого сектора, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках панельной дискуссии «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество» на площадке ПМЭФ-2023, сообщает пресс-служба главы Ленинградской области.

Регион приглашает бизнес присоединиться к поддержке НКО — в своих интересах и для выгоды территорий, на которых реализуются проекты.

«Ленинградская область первой среди субъектов РФ приняла решение разработать региональную стратегию развития некоммерческого сектора. В нее, наряду с государственной поддержкой социальных инициатив, мы закладываем идею системного взаимодействия бизнеса и местных сообществ. Причем роль органов госвласти мы рассматриваем как координирующую. Цель амбициозна: за 5 лет мы хотим достичь паритетного сотрудничества государства и бизнеса в области поддержки социальных инициатив. Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах, наладить механизмы участия компаний в господдержке социальных проектов», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

дрозденко(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области отметил, что у крупных компаний есть опыт взаимодействия с местными сообществами, в рамках которого удается минимизировать социальные риски при реализации крупных инвестиционных проектов. При этом задача ставится ― вовлечь в такую работу и предприятия меньшего масштаба, работающие на конкретных территориях.

«С фондом президентских грантов мы используем единую платформу для проведения конкурсов на получение грантовой поддержки. Это удобно некоммерческим организациям ― единые правила подачи заявок, требования к оценке проектов и интерфейс. Мы не можем навязать наши правила бизнесу, но хотим предусмотреть максимальный спектр возможностей, которыми партнеры смогут воспользоваться, исходя из своих задач», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: Полина Караганова/nwpress.ru

Александр Дрозденко привел несколько моделей взаимодействия бизнеса и местных сообществ. Так, предприятия могут стать участниками конкурса губернаторских грантов со стороны организаторов: от открытия отдельной номинации до участия представителей в жюри и экспертном совете. Наряду с этим, компании могут организовать и свой собственный конкурс с информационной поддержкой со стороны органов власти. Найти конкретного партнера по определенной тематике или на определенной территории можно будет также через участие в семинарах и образовательных мероприятиях для НКО.

Теги: александр дрозденко, социальное партнерство, бизнес, нко, региональная стратегия


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